В Башкирии в ДТП с грузовиками DAF и ГАЗель пострадал 35-летний мужчина

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня ночью, 4 июля, в Бураевском районе Башкирии в ДТП с двумя грузовиками пострадал мужчина. Подробности произошедшего рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Авария случилась недалеко от села Челкаково на дороге Дюртюли-Бураево. На перекрестке столкнулись грузовики DAF и ГАЗель. В результате случившегося 35-летний водитель отечественного автомобиля застрял в поврежденном кузове, его с помощью инструментов пришлось вызволять спасателям. Кроме того, мужчина получил травмы, ему потребовалась помощь медиков. Водитель DAF никак не пострадал.

Причины происшествия в настоящее время устанавливаются.

– Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких! – обратились к водителям сотрудники Госкомитета Башкирии по ЧС.

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