В Башкирии больше 2 недель разыскивают 30-летнюю Евгению Шаймурзину

Фото: МВД Нефтекамска

В башкирском городе Нефтекамск разыскивают 30-летнюю Евгению Шаймурзину. Об этом сообщила пресс-служба местного МВД.

Поиски женщины продолжаются уже больше двух недель: 19 июня она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Приметы Евгении: ее рост 155-160 сантиметров, у нее волосы медно-темного цвета, на правой руке есть татуировка в виде пистолета, отсутствуют два передних зуба. В день своего исчезновения была одета в красную толстовку, бордовые брюки и белые кроссовки.

МВД просит всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, сообщить ее по телефону 8 (917) 761-07-64.

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