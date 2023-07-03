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НовостиПроисшествия3 июля 2023 16:44

В Башкирии произошел пожар в парке культуры и отдыха

Инцидент случился в Нефтекамске
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня вечером, 3 июля, в башкирском городе Нефтекамск произошел пожар в парке культуры и отдыха «Гулливер».Подробности происшествия «КП-Уфа» рассказала пресс-служба МЧС республики.

На территории парка загорелось кирпичное неэксплуатируемое здание размером 10х10 метров. К месту ЧП были направлены пожарные МЧС. Горение было оперативно ликвидировано.

В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время парк находится на реконструкции.

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