Территорию завода «Прогресс» в Уфе застроят многоэтажками

Фото: Рустем АХУНОВ

В Ленинском районе Уфы на территории завода «Прогресс» и нескольких исторических зданий построят многоэтажки. Соответствующие проекты планировки и межевания утвердил глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Речь идет о квартале, ограниченном улицами Коммунистической, Зенцова, Чернышевского, Аксакова. Площадь планировки составляет 4,5 гектара. На территории планируют возвести четыре 31-этажных и два восьмиэтажных дома.

По проекту на территории будут построены четыре 31-этажных дома и два дома по восемь этажей. В квартале появятся детский сад, фитнес-центр, четыре парковки и прочие объекты. Исторические здания сохранят и реконструируют.

Застройка квартала предполагает снос производственных помещений площадью 40,9 тысяч квадратных метров. После строительства комплекса здесь смогут поселиться 2,3 тысяч граждан.

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