В Башкирии осудят мужчину за убийство в ночном клубе 13 лет назад

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Салават перед судом по обвинению в убийстве 13-летней давности предстанет мужчина. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры и Следственного комитета республики.

Согласно версии следствия, в декабре 2009 года в салаватском ночном клубе «Точка» случился конфликт между двумя посетителями с одной стороны и администратором и владельцем заведения с другой. Ссора закончилась тем, что владелец «Точки» с близкого расстояния выстрелил в голову из травматического пистолета 21-летнему гостю. Пострадавший по пути в больницу впал в кому, а спустя неделю он скончался.

Возбужденное по факту случившегося уголовное дело было приостановлено, поскольку подозреваемый скрылся, его объявили в розыск. В этом году был повторно допрошен один из свидетелей, который дал показания, изобличающие вину обвиняемого.

Специалисты проанализировали материалы дела, допросили очевидцев произошедшего и свидетелей. В результате была собрана доказательная база, свидетельствующая о причастности обвиняемого к совершенному убийству. Впоследствии его задержали за незаконный оборот наркотиков.

Мужчина свою вину не признал. Материалы уголовного дела были направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.

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