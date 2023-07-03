В Уфе простились с погибшим в СВО мобилизованным ветераном Чечни Сергеем Антипиным

Фото: vk.com/olegkotovleninskyufa

1 июля на Южном кладбище в Уфе прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции сержантом Сергеем Антипиным. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Ленинского района города Олег Котов.

Сергей Владимирович родился 3 мая 1979 года. С 1997 по 1999 год он по призыву служил в российской армии. В 1997 году принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. 25 октября прошлого года в рамках частичной мобилизации его вновь призвали в ряды Вооруженных Сил.

Сергея Антипина не стало 17 июня. Он был посмертно награжден Орденом Мужества.

– Память о нем будет вечно жить в наших сердцах. Приносим свои соболезнования родным и близким, – написал в своей публикации руководитель администрации Ленинского района Уфы.

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