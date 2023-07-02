В Башкирии оборот потребкооперативов достиг 6,55 млрд рублей

Фото: vk.com/radiyhabirov

В Башкирии совокупный объем деятельности потребительских кооперативов достиг в 2022 году 6,55 миллиардов рублей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Обозначенный показатель, как утверждает руководитель региона, вырос по сравнению с предыдущим годом на 7,1 %. Инвестиции в данную сферу составили 240,7 миллиона рублей.

Радий Хабиров в своей публикации отмечает, что для Башкирии, где доля сельских жителей составляет 40 % и где есть труднодоступные населенные пункты, кооперативы являются важной и «порой единственно правильной» формой взаимодействия производителей и покупателей.

– Когда производители объединяются в кооперативы, им легче попасть на полки магазинов. Потенциал у нашего Башпотребсоюза есть и он большой. Сегодня в этой структуре трудится три тысячи человек, – заявил глава республики.

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