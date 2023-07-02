Житель Уфы зарезал бывшего своей возлюбленной за попытку изнасилования

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Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор мужчине, обвиняемого в убийстве бывшего своей возлюбленной.

Несколько лет назад сожительница подсудимого состояла в интимных отношениях с потерпевшим. Однако прошло время, и она стала встречаться с обвиняемым. За день до трагедии бывший женщины предложил ей «вспомнить старое» и заняться любовью. Она отказалась, и в ответ тот повалил ее на кровать и попытался изнасиловать.

Уфимке удалось убежать, и она на следующий день рассказала обо всем своему мужчине. Он пообещал разобраться. Вечером все трое устроили совместное застолье у потерпевшего в дома. Мужчины и женщина употребляли алкоголь, и все прошло в доброжелательной атмосфере. В какой-то момент бывший возлюбленный ушел спать, и после этого женщина напомнила сожителю о недавнем происшествии.

Обвиняемый отправился разбираться, завязался конфликт, который в мгновения перерос в потасовку, в ходе которой подсудимый жестоко избил потерпевшего, а затем несколько раз ранил его ножом. Женщина пыталась остновать происходящее, но все было тщетно.

Увечья, нанесенные потерпевшему, оказались смертельными, и он скончался. Обвиняемый сам вызвал скорую. В отделении полиции он во всем сознался. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Суд проговорил его к 9 годам колонии строгого режима.