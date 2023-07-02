Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

На официальных пляжах Уфы выявили несоответствия нормам. Об этом в ходе заседания оперативного штаба в мэрии столицы Башкирии сообщил начальник Управления гражданской защиты Рафаэль Ахметов.

По словам специалиста, несмотря на то, что купальный сезон уже в самом разгаре, многие организационные мероприятия до сих пор не решены. Например, на пляжи «Сипайловские Сочи» и «Водник» не были получены протоколы исследований проб воды и почвы.

На пляже «Ак Яр» в микрорайоне Нижегородке из-за несоответствия нормативам были повторно взяты пробы воды и почвы.

«Райский берег», «Ак Яр» в Затоне и Нижегородке и «Водник» не получили санитарно-эпидемиологическое заключение регионального Роспотребнадзора по РБ о соответствии санитарным правилам.

– На сегодняшний день четыре пляжа функционируют фактически без специального разрешения, – заявил глава УГЗ Уфы.

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