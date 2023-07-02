31-летний житель Уфы едва не погиб во время купания

Фото: vk.com/ufa_ss112

Вчера вечером, 1 июля, в Уфе едва не утонул мужчина. О происшествии рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Инцидент случился на пляже «Берег солнца». 31-летний уфимец вознамерился испытать себя, но заплыл слишком далеко от берега и начал тонуть. К счастью, неподалеку дежурили сотрудники Поисково-спасательного отряда УГЗ, они вовремя заметили, что мужчине требуется помощь, подплыли к нему на катере, подняли на борт и возвратили на сушу. Медицинская помощь пострадавшему не понадобилась.

– Купайтесь только на санкционированных пляжах, где обследовано дно, установлены ограждающие зону купания буйки и несут постоянное дежурство спасатели, которые вовремя придут на помощь, – призвало Управление гражданской защиты.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.