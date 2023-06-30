Фото: Рустем АХУНОВ

Пляж озера Кашкадан стал самым популярным среди жителей Уфы. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

За июнь в уфимских водоемах, как сообщает ведомство, искупалось более пяти тысяч человек. Первое место по популярности занял пляж на озере Кашкадан (его посетило 13,5 тысяч человек), второе – пляж «Райский берег» (четыре тысячи), третье – «Солнечный» (3,2 тысячи).

Пиковую нагрузку пляжи Уфы, а также дежурящие на них спасатели, испытали 4 июня, когда у водоемов отдохнуло почти 6,5 тысяч граждан.

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