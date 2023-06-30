Бывший солист ансамбля из Башкирии получил 7 лет за попытку сбыта наркотиков

Фото: Рустем АХУНОВ

Уфимский районный суд вынес приговор четверым жителям столицы Башкирии за попытку сбыта наркотиков. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде было установлено, что в период с мая по октябрь 2021 года мужчины устроились курьерами-закладчиками в интернет-магазине по продаже наркотиков. Они раскладывали запрещенные вещества по тайникам на территории Уфы и других районов республики.

Подсудимые частично признали вину в совершении преступлений. Им назначили от 4,5 до 10 лет колонии строгого режима. Один из осужденных, как сообщает информационное агентство «Башинформ», раньше являлся солистом артиста известного ансамбля в Башкирии. Ему дали семь лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

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