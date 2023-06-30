В Уфе ВАЗ 2114 сбил во дворе 10-летнего мальчика-велосипедиста

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера, 29 июня, в Калининском районе Уфы в ДТП пострадал ребенок. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась напротив дома №20 по улице Мушникова. 35-летний мужчина за рулем ВАЗ 2114 во дворовом проезде наехал 10-летнего мальчика-велосипедиста. В результате случившегося ребенок получил ушибы и ссадины.

По факту случившегося было начато административное разбирательство.

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