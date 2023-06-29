Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе задержали мужчину, продававшего часы-шпионы. Об этом рассказал пресс-служба Следственного комитета.

Согласно версии следствия, житель столицы Башкирии продавал через интернет закамуфлированные под настольные электронные часы устройства, которые обладали функцией скрытой съемки и передачи по Wi-Fi фото и видео.

– Указанные устройства предназначены для негласного получения информации и предназначены исключительно для использования лицами, уполномоченными осуществлять оперативно-разыскную деятельность, – пояснили в СК.

Мужчину с поличным при продаже двух устройств задержали оперативники ФСБ. В отношении уфимца было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления, по изъятым техническим устройствам были проведены экспертные исследования.

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