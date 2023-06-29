В Башкирии 30 июня ожидается жара до +31°

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Завтра, 30 июня, в Башкирии ожидается жаркая погода. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

В последний день июня будет переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер будет юго-восточный пять-десять метро в секунду.

Грядущей ночью температура воздуха составит +11,+16°, днем столбики термометров поднимутся до значений +26,+31°.

Ночью и утром на некоторых автомобильных дорогах образуется туман, из-за которого видимость составит 500-1000 метров.

В Янаульском районе республики, как сообщает МЧС, завтра сохранится чрезвычайная пожароопасность.

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