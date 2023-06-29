В Башкирии пьяный водитель Land Cruiser сбил ограждение, наехал на дерево и скрылся

Фото: ГИБДД Башкирии

В башкирском городе Туймазы на улице Ленина пьяный водитель Toyota Land Cruiser наехал на дорожный знак, снес ограждение, наехал на дерево и скрылся с места ДТП. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Правоохранители после происшествия обнаружили автомобиль на улице Комарова без водителя. Транспорт поместили на штрафстоянку. По горячим следам злоумышленника не удалось задержать, однако через пару дней он объявился сам. Им оказался 48-летний житель города Октябрьский. Сначала он заявил, что в момент ДТП его не было в машине, но после изучения видеоматериалов перестал отрицать вину и во всем сознался.

В отношении мужчины было составлено два административных материала за нарушение правил расположения транспорта на проезжей части и за оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся. За последнее нарушение суд лишил жителя Октябрьского водительских прав на один год.

За последнее нарушение суд приговорил мужчину к лишению водительских прав на 1 год.

– Известно, что ущерб нанесенный инфраструктуре города составил 194 тысячи рублей. По данному факту ведётся разбирательство, – сообщил Владимир Севастьянов.

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