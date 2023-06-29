Глава района Башкирии намерен снести незаконно установленные бани, сараи и туалеты

Фото: аккаунт в социальных сетях главы администрации Аскинского района Башкирии Диниса Юсупова

Глава района Башкирии Динис Юсупов намерен снести незаконно установленные бани, сараи и туалеты. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

По словам чиновника, граждане возводят несогласованные постройки на территории возле многоквартирных домов. Незаконные постройки, как утверждает Юсупов, врастают в траву, а сорняки вокруг них достигают человеческого роста.

– Вы часто обращаетесь ко мне с просьбой о создании комфортной среды возле МКД, в которых проживаете, но сами при этом ничего не делаете, чтобы сделать жизнь вокруг себя благоустроеннее – и договор на обслуживание с управляющей компанией не заключаете, и сами не выходите наводить порядок, – заявил в соцсетях жителям Аскинского района Динис Юсупов.

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