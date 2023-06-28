Фото: Оргкомитет X Форума регионов России и Беларуси

Радий Хабиров прокомментировал открытие Уфимского хосписа. По словам главы Башкирии это знаменательное событие произошло в двойную памятную дату – священный мусульманский праздник Курбан-байрам и последний день Х Форума регионов России и Беларуси. Также Хабиров напомнил, что в открытии хосписа принимала участие и Валентина Матвиенко, которая курирует работу хосписов по всей России. И поэтому не случайно, что первое паллиативное медучреждение появилось именно в Санкт-Петербурге, где Матвиенко была губернатором.

- Благодарю всех, кто внес свой вклад в строительство – предприятия Башкортостана, благотворителей, наших жителей. Всем миром, всей республикой мы сделали это большое доброе дело, - написал глава республики у себя на странице в соцсетях.

Напомним, что хоспис был построен для помощи взрослым и детям с неизлечимыми болезнями на пожертвования бизнесменов и других меценатов. Паллиативный центр рассчитан на 60 коек (в том числе и 20 детских), также есть гостевые комнаты для родителей и родственников. Первых пациентов хоспис примет уже 4 июля.

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