В Уфе открылась выставка российских и белорусских художников ХХ века

Фото: pravitelstvorb.ru

В Уфе открылась выставка, посвященная работам российских и белорусских художников ХХ века. В музее имени Нестерова разместились 106 работ от 63 художников – тут и живопись, и графика, и прикладное искусство. Сами работы бережно отбирались из коллекций Государственного русского музея, музея-заповедника «Царицыно», Союза художников России и выставочного центра «РОСИЗО».

В открытии выставки приняли участие министры культуры России и Беларуси – Ольга Любимова и Анатолий Маркевич, а также глава Минкульта Башкирии Амина Шафикова и премьер-министр республики Андрей Назаров. Они отметили важность совместных культурных проектов, которые еще больше объединяют братские народы. Анатолий Маркевич даже попросил, чтобы выставку обязательно продемонстрировали и в Беларуси, чтобы как можно больше ценителей искусства могли насладиться работами выдающихся мастеров кисти.

– Само уникальное пространство, где мы сейчас находимся – большой совместный межмузейный проект, который нам демонстрирует выдающихся мастеров из Беларуси и России, трудившихся во второй половине прошлого века. Большая радость, что это происходит в рамках такого важного для нас мероприятия, как Форум регионов России и Беларуси, – подчеркнула Ольга Любимова.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.