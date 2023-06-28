В Башкирии запустили производство агродронов для обработки полей

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В Башкирии запустили производство беспилотного авиационного комплекса «Агродрон А60-Х». 27 июня Радий Хабиров вместе с зампредом Совета Федерации России Юрием Воробьевым внимательно ознакомились с продукцией, представленной в павильоне кластера беспилотной авиации. Особое внимание было уделено агродрону А60-Х совместного белорусского и китайского производства. Этот беспилотник был специально разработан для обработки полей специальным методом ультрамалообъемного опрыскивания. В паре с агродроном будет работать и беспилотник с мультиспектральной камерой, с помощью которой можно будет следить за состоянием посевов и делать выводы о необходимости обработки того или иного участка поля. Всего для полей республики потребуется 1,5 тысячи таких агродронов.

- Мы уже запустили здесь линию по сборке дронов. На следующей неделе часть специалистов из Башкортостана отправится в Беларусь для обучения производственным процессам и пилотированию, - пояснил генеральный директор компании Юрий Леоновец.

В свою очередь в Минлесхозе республики предложили субсидировать покупку агродронов – то есть сельхозпредприятия смогут получить обратно до 50% от стоимости оборудования.