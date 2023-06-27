В Уфе врачи спасли парня с раздувшимися до 35 см петлями кишечника

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе врачи больницы №21 прооперировали молодого человека с аномалией кишечника. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

У пациента были жалобы на боли и вздутие в животе, тошноту, слабость, нарушение аппетита и ряд других симптомов, которые появились 2-3 месяца назад. Пациент в экстренном порядке поступил в отделение колопроктологии. Специалисты диагностировали у него толстокишечную непроходимость.

Из-за заболевания, которая развилась из-за поражения центральной нервной системы, петли кишечника парня раздулись до 35 сантиметров в диаметре. После проведения необходимых исследований, специалисты принято провести операцию.

– Под эндотрахеальным наркозом хирурги провели лапаротомию и субтотальную колэктомию, в ходе которой удалили всю толстую кишку, кроме прямой. А после вывели стому (искусственное отверстие на брюшной стенке) для выведения кала, – рассказал Айрат Рахматуллин.

В настоящее время состояние молодого человека врачи оценивают как стабильное, продолжается симптоматическая, общеукрепляющая терапия.

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