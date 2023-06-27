Завтра 28 июня в честь Курбан-байрама жителей Башкирии ждет выходной

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Завтра, 28 июня, жителей Башкирии в связи с празднованием Курбан-байрама на следующей неделе ждет выходной. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда Башкирии.

Мусульманский праздник в соответствии с постановлением правительства республики является нерабочим праздничным днем. Грядущая среда разделит текущую рабочую неделю надвое. Кроме того, в канун мусульманского праздника, 27 июня, рабочий день сокращен на один час.

Как отмечают сотрудники Гострудинспекции, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 28 июня в число календарных дней отпуска не включается. Таким образом, тех, кто сейчас находится в отпуске, ожидает еще один день отдыха.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.