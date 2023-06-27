В Уфе спасатели вызволили из бассейна для древесины дикую косулю

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня утром, 27 июня, в Уфе спасатели вызволили из отмачивающего бассейна для древесины дикую косулю. Об этом рассказали пресс-службы МЧС Башкирии и Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент случился на фанерном комбинате на улице Рижская. Для помощи самцу МЧС было организовано взаимодействие с министерством природопользования и экологии, Госкомитетом Башкирии по ЧС и руководством объекта.

Спасателям Госкомитета удалось извлечь животное из бассейна, специалисты и передали самца зоологам, которые затем выпустили косулю в лес.

– Косули могут отправиться в город искать корм или питье. Дикие обитатели часто возвращаются в лес. Тем не менее, приближаться к ним небезопасно. Любой дикий зверь может расценить человека как угрозу для своей жизни и наброситься на него, – заявили в Госкомитете Башкирии по ЧС.

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