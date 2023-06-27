В Уфе открыли первый в России магазин белорусской швейной фабрики «Коминтерн»

Фото: glavarb.ru

Сегодня, 27 июня, в Уфе открылся первый в России магазин белорусской швейной фабрики «Коминтерн». Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Событие приурочили к X Форуму регионов России и Беларуси, который в настоящее время проходит в Уфе. Несколько месяцев делегация из Башкирии посетила «Коминтерн» и предложила открыть магазин в Башкирии.

По словам Хабирова, в республике открылась целая сеть магазинов белорусских товаров, и они, как он утверждает, пользуются высоким спросом у граждан региона.

– У нас есть хорошие примеры взаимодействия с Беларусью в сфере промышленности, и в перспективе их должно быть еще больше, – отметил глава Башкирии.

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