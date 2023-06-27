Прокурор Уфы предостерег от срыва строительства развязки в Зинино

Фото: Прокуратура Башкирии

Прокурор Уфы Сергей Воронов объявил предостережение о недопустимости срыва сроков строительства транспортной развязки в поселке Зинино. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры.

В рамках надзора за исполнением законодательства о безопасности дорожного движения Воронов вместе с вице-мэром столицы Башкирии Сергеем Кожевниковым и представителями предприятия «Уралмостостой» проверил ход строительства объекта, который реализуют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Длина будущего путепровода составляет 106,43 метров, а протяженность развязки – 1,85 километра.

Прокурор Уфы выслушал участников выездного совещания, ознакомился с ходом и графиком ремонтных работ, а также дал оценку объему и качеству их исполнения.

Для недопущения срыва сроков строительства объекта Сергей Воронов объявил главе «Уралмостострой» и субподрядчику «Башкиравтодор» предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

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