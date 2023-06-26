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В Башкирии количество самозанятых увеличилось в 1,5 раза. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства финансов.

Согласно данным ведомства, на 1 июня нынешнего года в республике было зарегистрировано 148 тысяч самозанятых, которые уплачивают налог на профессиональный доход. По сравнению с аналогичным периодом 2022-года количество их число увеличилось в полтора раза.

За пять месяцев 2023-го в консолидированный бюджет республики поступило160,1 миллионов рублей налога на профессиональный доход.

Министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов отметил, что самозанятым доступны следующие меры господдержки бизнеса: аренда муниципального имущества по льготным ставкам, льготные кредиты, субсидии и гранты на развитие бизнеса, акселерационные и обучающие программы.

Напомним, налог на профессиональный доход платят те, кто работает сам или реализует же товары собственного производства, и при том не имеет наемных работников с трудовыми договорами. Таковыми, к примеру, могут быть мастера маникюра, водители, репетиторы, няни, сантехники, переводчики, дизайнеры, швеи, юристы или организаторы мероприятий. Кроме того, налог на профессиональный доход можно платить при сдаче квартиры в наем.

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