Фото: Мария ЛЕНЦ

С 24 июня по 2 июля останутся без воды жители нескольких районов Уфы. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».

Сегодня, 26 июня, в Калининском районе Уфы с 10:00 до 18:00 холодную воду отключат на улице Черниковская, 7/1. В среду, 28 июня, с 10:30 до 17:30 из-за замены пожарного гидранта будет отключена водопроводная линия на Лесном проезде.

На следующий день, 29 июня, с 10:00 до 20:00 в связи с работами по замене на аварийном участке транзитного водопровода будет отключено водоснабжение по улице Касимовская, 10 и 10/1. Также холодной воды останутся детский сад №24 по улице Красноводская, 11 и общежитие по улице Губайдуллина, 7. С 10:00 и до 09:00 30 июня жители домов на улицах Колгуевская и Пугачева останутся и без холодного, и без горячего водоснабжения из-за промывки построенного водопровода.

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