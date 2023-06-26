В Уфе Kia Rio сбила во дворе 4-летнего велосипедиста

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера днем, 25 июня, в Кировском районе Уфы иномарка сбила ребенка во дворе. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась возле дома №14 по улице Батырская. 50-летняя женщина за рулем Kia Rio наехала на четырехлетнего велосипедиста. В результате произошедшего мальчик получил травму головы, его доставили в медицинское учреждение, после оказания помощи его отпустили.

По факту случившегося было начато разбирательство.

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