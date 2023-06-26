«За 30 лет ничего не изменилось»: Хабиров возмутился состоянием поликлиник в Уфе

Фото: Ксения Высотина

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил недовольство насчет состояния некоторых поликлиник в Уфе. Руководитель региона в ходе сегодняшнего оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой заявил о необходимости привести в течение пяти лет первичное звено в Башкирии.

– Мы глубоко проанализировали текущую ситуацию с материальной базой первичной медицинской помощи в Уфе. Безусловно, именно Уфа является у нас флагманом для высокотехнологичной помощи, для крупных стационарных учреждений, но первичная медицинская помощь оказывается в довольно, скажем так, слабых помещениях поликлиник. Мне показали фотографии ряда поликлиник. Уж честно скажу, я своих детей, когда маленькие были, водил в одну поликлинику на Кувыкина. Главного врача спрашиваю: «Что-нибудь за 30 лет изменилось?» – «Нет, не изменилось». Поэтому на нужно туда энергию [направить]. Мы должны к 2029 году за привести в порядок «первичку», – заявил Хабиров.

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