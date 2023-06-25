На месте пожара в Башкирии нашли тело 69-летней женщины

Фото: МЧС Башкирии

25 июня в Башкирии на месте пожара нашли тело 69-летней женщины.

В пресс-службе МЧС республики сообщили, что сигнал о возгорании в селе Чекмагуш на улице Пионерской поступил ночью 25 июня. На место выехали пожарные-добровольцы и сотрудники МЧС.

Из горящего дома спасли двух человек, еще четверо выбрались самостоятельно. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 69-летней женщины. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания и обстоятельства смерти женщины. На месте работают следователи и дознаватель.