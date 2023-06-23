В Башкирии простились с погибшим в СВО 27-летним мобилизованным Алмазом Файзуллиным

Фото: vk.com/yusmar

Вчера, 22 июня, в Благоварском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Алмазом Файзуллиным. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Марат Юсупов.

Алмаз Вилюрович родился в деревне Таллыкуль. В 2003 году он с родителями переехал в деревню Каргалыбаш. Закончил среднюю школу в селе Верхние Каргалы. В рамках частичной мобилизации был призван в ряды Вооруженных Сил России. Ему было 27 лет.

– Он навсегда останется в памяти родных, близких, всех нас. Вместе со всеми жителями района искренне соболезную семье погибшего воина. Семью поддержим всем необходимым, – заявил в своей публикации руководитель администрации Благоварского района.

Вечная память и вечная слава герою!Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.