В Уфе вечером 23 июня зафиксировали 8-балльные пробки

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня вечером, 23 июня, в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки. Такую оценку заторам в башкирской столице дал сервис «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, столпотворения из транспорта образовались на многих городских дорогах. Громадные заторы образовались на улицах Пушкина, Цюрупы, Коммунистическая, Заки Валиди, Кирова, Революционная, Кирова, Менделеева, Степана Кувыкина, Пугачева, Рихарда Зорге, 50 лет СССР, Уфимское шоссе, Сельская Богородская, проспекте Салавата Юлаева и др.

Согласно прогнозу сервиса «Яндекс. Пробки», ситуация на дорогах Уфы нормализуется к 19:00.

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