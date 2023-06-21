В Уфе хедлайнерами второго дня фестиваля «Сердце Евразия» станут «Песняры» и Таисия Повалий

Фото: Лариса Кудрявцева

Стало известно, какие приглашенные звезды выступят на втором дне фестиваля «Сердце Евразии», который состоится 26 и 27 июня. Как сообщает Министерство культуры республики, хедлайнерами станут певица Таисия Повалий и белорусская группа «Песняры». Вообще второй день фестиваля обещает порадовать большим количеством артистов и музыкальных выступлений. Радовать гостей фестиваля будут Национальный оркестр народных инструментов Башкирии, группа ZAINETDIN. В рамках Х форума регионов России и Белорусии выступят творческие коллективы и артисты из обеих стран. А в конце все участники закружатся в Хороводе Дружбы (к примеру, в 2019 году в нем приняло участие рекордное количество – более 3 тысяч человек! – Ред.).

Напомним, что хедлайнерами первого дня «Сердца Евразии» станут Лариса Долина и Дмитрий Харатьян. Также будут выступать вокальные группы «Премьер», «Фэста», «Эхо Уфы», новый творческий проект «Голоса», солисты Башкирской оперы и Башкирской государственной филармонии.