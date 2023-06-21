57 жителей Башкирии с начала года заразились опасной инфекцией

Опасная инфекция чаще всего поражает непривитых детей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии с начала года уже 57 человек заболели довольно опасным инфекционным заболеванием – корью. При этом, как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, большинство из заболевших (41 человек) – это непривитые дети. А между тем, именно вакцинация – основной и единственный метод профилактики кори.

– Летом родители, находясь в отпуске, а дети на каникулах пропускают сроки вакцинации и ревакцинации. Именно поэтому все прививки необходимо делать вовремя, – добавляют в ведомстве.

В свою очередь напомним, что первая вакцина детям ставится в возрасте 12 месяцев, а вот повторная вакцина вводится уже в 6 лет.