В Башкирии 22 июня ожидаются дожди и заморозки до -2 градусов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 22 июня, в Башкирии ожидаются осадки и заморозки. Это следует из прогноза, который опубликовали сотрудники пресс-службы МЧС республики.

Жителям региона стоит ожидать облачную погоду с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Будет северо-западный ветер пять-десять метров в секунду.

Столбики термометров грядущей ночью опустятся до +2,+7°, на севере в горах прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2°. Днем потеплеет до +12,+17°.

На региональных автодорогах ночью и утром местами образуется туман, из-за которого видимость составит 500-1000 метров.