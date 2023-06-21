Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 июня 2023 8:09

Житель Башкирии задушил собаку на глазах у детей

В момент преступления он был пьян
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии перед судом предстал мужчина, жестоко убивший собаку. Об этом расскзала пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде было установлено, что в январе текущего года злоумышленник, будучи пьяным, на глазах двух детей начал душить животное, а потом швырнул ее в дверной откос. Собака получила серьезные увечья, от которых впоследствии скончалась.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, в присутствии малолетнего». Он не признал свою вину. Белокатайский межрайонный суд ему полгода исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в пользу государства.