Житель Башкирии задушил собаку на глазах у детей

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В Башкирии перед судом предстал мужчина, жестоко убивший собаку. Об этом расскзала пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде было установлено, что в январе текущего года злоумышленник, будучи пьяным, на глазах двух детей начал душить животное, а потом швырнул ее в дверной откос. Собака получила серьезные увечья, от которых впоследствии скончалась.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, в присутствии малолетнего». Он не признал свою вину. Белокатайский межрайонный суд ему полгода исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в пользу государства.