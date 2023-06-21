В мае из Башкирии депортировали 35 иностранцев-нелегалов

Фото: УФССП Башкирии

В мае 2023 года из Башкирии депортировали 35 иностранцев-нелегалов. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения Федеральной службы судебных приставов.

Депортация потребовалась из-за того, что иностранцы игнорировали условия пребывания на территории России. В суде было установлено, что мигранты, не имея документов с подтверждением права нахождения в стране, уклонялись от выезда по истечении установленного срока.

Всего за текущий год из республики, как сообщают судебные приставы, было выдворено 165 иностранных граждан.