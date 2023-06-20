7-летний мальчик погиб под колесами поезда в Башкирии

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера вечером, 19 июня, в Чишминском районе Башкирии погиб под колесами поезда семилетний мальчик. Об этом со ссылкой на собственный источник в экстренных служб сообщило информационное агентство «Башинформ».

Согласно предварительным данным, трагедия случилась на станции Шингак-Куль. Ребенок из Уфы гостил у своей бабушки. Вечером он пошел погулять с друзьями. По некоторым данным, ребята стали перебегать железнодорожные пути, а семилетний житель столицы республики якобы растерялся и неподвижно застыл на пути поезда. Машинист подавал звуковой сигнал, но, к сожалению, беды не удалось избежать. Ребенка отбросило выступающей частью поезда. Он получил тяжелейшие травмы. На место ЧП прибыли медики, но мальчику уже невозможно было помочь, и специалистам пришлось лишь констатировать его смерть.

В настоящее время в причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.