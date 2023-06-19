В Уфе осудили машиниста, по вине которого при строительстве «Восточного выезда» погиб рабочий

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Советский районный суд Уфы вынес приговор машинисту строительной компании, по вине которого погиб рабочий.

В суде было установлено, что в сентябре прошлого года на строительной площадке «Восточного выезда» машинист погрузочной машины, сотрудник «Лимакмаращавтодороги», нарушил правила безопасности и столкнулся с технологической тележкой. В результате аварии находившиеся на ней трое рабочих упали с высоты около 7 метров на бетон. Двое получили различные травмы, а один скончался.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, суд признал машиниста виновным в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерти человека. Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Свою вину он не признал.

- Приговор не вступил в законную силу, - подчеркнули в прокуратуре Башкирии.