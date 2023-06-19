Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июня 2023 16:18

В Уфе осудили машиниста, по вине которого при строительстве «Восточного выезда» погиб рабочий

ЧП произошло в сентябре прошлого года
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ

Фото: Александр ГЛУЗ

Советский районный суд Уфы вынес приговор машинисту строительной компании, по вине которого погиб рабочий.

В суде было установлено, что в сентябре прошлого года на строительной площадке «Восточного выезда» машинист погрузочной машины, сотрудник «Лимакмаращавтодороги», нарушил правила безопасности и столкнулся с технологической тележкой. В результате аварии находившиеся на ней трое рабочих упали с высоты около 7 метров на бетон. Двое получили различные травмы, а один скончался.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, суд признал машиниста виновным в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерти человека. Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Свою вину он не признал.

- Приговор не вступил в законную силу, - подчеркнули в прокуратуре Башкирии.