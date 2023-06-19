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В Башкирии ограничат число посетителей особо охраняемых территорий. Как сообщила пресс-служба регионального парламента, 22 июня депутаты Курултая рассмотрят в первом чтении соответствующий законопроект.

Как утверждает председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, возросший спрос на туризм побуждает предпринимателей вкладывать больше средств в развитие объектов инфраструктуры. По словам спикера, это должно происходить без вреда для памятников природы, редкой флоры и фауны.

Закон «Об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан» будет дополнен статьей, который определяет критерии и особенности туризма в пределах особо охраняемых природных территорий.

Ключевые критерии: осуществление туризма на специально оборудованных местах и маршрутах, сохранение объектов культурного наследия, соблюдение максимально возможного количества посетителей на особо охраняемых природных территориях, при котором деградация экосистем не происходит.

Законопроект определяет, что правила организации и осуществления туризма на особо охраняемых природных территориях, порядок расчета предельно допустимой рекреационной емкости утверждает правительство Башкирии и органы местного самоуправления, в ведении которых находятся ООПТ.