10,1% населения Башкирии оказалась за чертой бедности

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Башкирия заняла 39 место в рейтинге регионов России по доходам населения. Топ составили аналитики «РИА Новости».

Согласно данным специалистов, в республике на среднюю зарплату можно купить 1,56 потребительской корзины. За чертой бедности в 2022 году оказалось 10,1% населения региона. Однако за год их доля сократилась 1,3%.

В рейтинге Башкирия обошла Челябинская область, Республику Дагестан и Удмуртию. Строчками выше в топе расположились Тамбовская область, Республика Карелия и Приморский край. Самыми благополучными регионами оказались Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва.