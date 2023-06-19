В Башкирии найден труп судебного пристава с огнестрельным ранением

В Ермекеевском районе Башкирии найден труп судебного пристава с огнестрельным ранением. Об этом рассказал Telegram-канал Mash Batash.

Мужчина жил в селе Ермекеево вместе со своими пожилыми родителями, он помогал им в хозяйстве. Покойный трудился младшим судебным приставом, и как утверждают близкие, работать ему приходилось на износ. Погибший два раза пытался уволиться, но коллегам удавалось уговорить его остаться.

Также знакомые покойного утверждают, что у мужчины были проблемы на личном фронте. Он, как рассказывают, переживал из-за девушки, однако, по словам родителей, отношений у него не было давно.

Судебный пристав, как поведали близкие, в последнее время сильно уставал и даже похудел на 20 килограмм. В начале рабочего дня он вышел из здания суда, через несколько часов в уличном туалете прохожие обнаружили его мертвым с огнестрельным ранением.

Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе Следственного комитета Башкирии, по факту трагедии правоохранители проводят проверку, специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.