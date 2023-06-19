В Башкирии коронавирусом заразились еще 29 человек

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В Башкирии коронавирусом за пришедшие сутки заразились еще 29 человек. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии заразилось инфекцией 368 847 граждан. В настоящее время в ковид-госпиталях находятся 87 пациентов, 61 из них – лица старше 60 лет. Лечатся от болезни дома 859 жителей республики, 258 среди которых – пожилые люди.

С 2020 года вылечиться от COVID-19 удалось 361 814 гражданам региона, 31 – за минувшие 24 часа.

Всего в Башкирии от коронавируса скончалось 6 087 человек. За прошедшие сутки смертей от ковида в республике не зафиксировано.