Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июня 2023 3:25

В уфимском парке появится интерактивный поезд-музей

Необычный павильон установят в недавно отремонтированном демском парке
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: vk.com/anton.tarasov.dema

Фото: vk.com/anton.tarasov.dema

В недавно благоустроенном парке в Демском районе Уфы появится интерактивный поезд-музей.

Глава Демского района башкирской столицы Антон Тарасов опубликовал в своих соцсетях фотографию железнодорожного вагона, который скоро установят в обновленном районном парке. Из списанного вагона планируют сделать музей железной дороги.

- После того, как он будет отремонтирован, в нем разместится интерактивный музей. В реализации проекта большую помощь оказывает заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по территориальному управлению Дмитрий Новиков, - написал глава Демского района.

По словам Антона Тарасова, вагон-музей установят на событийной площади парка, где архитектурная композиция выполнена в виде железнодорожного вокзала.