В уфимском парке появится интерактивный поезд-музей

Фото: vk.com/anton.tarasov.dema

В недавно благоустроенном парке в Демском районе Уфы появится интерактивный поезд-музей.

Глава Демского района башкирской столицы Антон Тарасов опубликовал в своих соцсетях фотографию железнодорожного вагона, который скоро установят в обновленном районном парке. Из списанного вагона планируют сделать музей железной дороги.

- После того, как он будет отремонтирован, в нем разместится интерактивный музей. В реализации проекта большую помощь оказывает заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по территориальному управлению Дмитрий Новиков, - написал глава Демского района.

По словам Антона Тарасова, вагон-музей установят на событийной площади парка, где архитектурная композиция выполнена в виде железнодорожного вокзала.