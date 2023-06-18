В историческом центре Уфы частично перекроют движение для автомобилистов

Фото: Рустем Ахунов

С сегодняшнего дня, 18 июня, в историческом центре Уфы будут частично перекрывать движение на некоторых участках дорог. Об этом сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Уже сегодня перекроют движение на улице Заки Валиди на участке от улицы Гафури и до улицы Советской – ограничение будет действовать до 3 июля 2023 года.

С 25 по 28 июля для автолюбителей перекроют движение на улицах Перовского, участке Гафури от Пушкина до Пятигорской, на Гоголя от Тукаева до Заки Валиди и на улице Аксакова от пересечения с Пушкина и до Заки Валиди.

- Ограничение связано с проведением Х Форума регионов России и Белоруссии, - пояснил в своем телеграм-канале глава ГИБДД по Башкирии.