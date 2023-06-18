Минздрав Башкирии представил график закрытия роддомов на дезинфекцию

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Минздрав Башкирии опубликовал график закрытия роддомов республики на дезинфекцию. В ведомстве объяснили, куда обращаться роженицам, если медучреждение по месту жительства будет закрыто.

Согласно данным министерства здравоохранения республики, каждый родильный дом имеет дублера. Если в семье ожидается пополнение в указанные даты, то необходимо обращаться в дублирующую организацию, пишет ИА «Башинформ».

С 17 по 31 октября 2023 года на дезинфекцию закроют роддом в ГКБ в Сибае. Дублеры – Баймакская ЦГБ, Белорецкая ЦРКБ, в тяжелых случаях рожениц отправят в РКБ имени Куватова в Уфу.

С 12 по 26 июня закроют роддом в ГКБ Кумертау. Дублеры – Мелеузовская ЦРБ, ГКБ №1 Стерлитамака, в тяжелых случаях рожениц отправят в РКБ имени Куватова в Уфу.

С 14 июня по 3 июля закроется роддом в ГКБ Нефтекамска, дублер – РКБ им. Куватова. С 1 по 15 июля роддом в Баймакской ЦГБ, дублер – ЦГБ Сибая.

С 20 августа по 3 сентября роддом в Акъярской районной больнице, дублер – ЦГБ Сибая. С 18 сентября по 2 октября закроется роддом в Мелезовской райбольнице, дублер – ГКБ Кумертау.

С 11 по 25 сентября закроется роддом в Ишимбайской районной больнице, дублер – ГКБ №1 Стерлитамака. С 3 по 18 октября закроется роддом в ГКБ №1 Стерлитамака, дублеры – Республиканский Перинатальный центр в Уфе, либо РКБ им. Куватова.

С 31 июля по 20 августа роддом в Туймазинской ЦРБ, дублер – ГКБ №1 в городе Октябрьский. С 26 июня по 9 июля закроется роддом в Белебеевской ЦРБ, дублер – ГКБ №1 в городе Октябрьский. С 15 по 27 сентября – роддом в Бирской районной больнице. Дублер – роддом в больнице №3 в Уфе, при осложнениях – в РКБ.

С 16 июня по 3 июля будет временно закрыт корпус «А» Республиканского клинического перинатального центра по адресу: улица Авроры, 16. Дублеры – роддом №3 в Уфе, при осложнениях в РКБ им. Куватова.

РКБ им. Куватова будут «промывать» с 25 июля по 22 августа. Дублер - Республиканский клинический перинатальный центр.

С 21 августа по 17 сентября закроют роддом в клинике БГМУ, дублеры – Перинатальный центр и РКБ им. Куватова.

Роддом №8 в Уфе будут «промывать» с 12 сентября по 10 октября, дублер – роддом №3 в Уфе. С 3 по 24 июля закроют Роддом №3 в Уфе, дублер – ГКБ №8, Перинатальный центр и РКБ им. Куватова.