В Башкирии волонтеры и полиция всю ночь искали пропавшую 6-летнюю девочку

Фото: vk.com/lizaalert_bashkortostan

Поздно вечером 17 июня в Стерлитамаке волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» срочно выехали на поиски пропавшего ребенка. По данным добровольцев по поиску пропавших людей, 6-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Перепуганные родители обратились в полицию, к поискам незамедлительно подключились волонтеры.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан» в тот же вечер стали распространять ориентировки на пропавшего ребенка и отправились на поиски девочки. Сообщение на форуме добровольцев появилось около часа ночи, 18 июня. К счастью, ребенка нашли той же ночью, с малышкой все в порядке.

О том, где находилась девочка, добровольцы поискового отряда не сообщают, ссылаясь на внутренние правила своего сообщества. «Найдена, жива» - лаконично написали волонтеры в своих социальных сетях.