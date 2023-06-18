Бойцы башкирского батальона имени Доставалова подарили Азату Бадранову щенка

Фото: Фото: Эдуард Кускарбеков/ИА «Башинформ»

Вице-премьеру правительства Башкирии Азату Бадранову, который сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции, подарили щенка. Такой подарок ему сделали бойцы добровольческого батальона имени Александра Доставалова.

Как сообщают корреспонденты ИА «Башинформ», находящиеся сейчас в зоне СВО, щенка по кличке Персик Азату Бадранову подарил боец с позывным «Боцман». Песик родился под обстрелами, бойцы нашли его совершенно случайно.

- Щенка мы хотели бы передать нашему брату и другу Азату. Зовут его Персик. Он нас согревал и был для нас отдушиной. У щенка непростая судьба. Он родился под обстрелами. Теперь, пока пожил у бойцов батальона имени Доставалова, он окреп и даже рычит. Дай бог, теперь его ждет лучшая судьба, - цитирует «Боцмана» ИА «Башинформ».

Вице-премьер башкирского правительства Азат Бадранов с радостью принял щенка и отметил, что Персик отправится в Башкирию.

- Персик поедет в Башкирию, в Архангельский район и будет жить с моими детьми, - рассказал Азат Бадранов.