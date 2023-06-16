В Башкирии построят комплекс по производству молока за 2,7 млрд рублей

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В Краснокамском районе Башкирии построят комплекс для содержания и доения коров, выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 1200 голов дойного стада. Соответствующее соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума с компанией «Прикамье».

Стоимость проекта составляет 2,7 миллиардов рублей. Его реализация, как рассчитывают власти, позволит к 2025 году 12,6 тысяч тонн молока и 210 тонн мяса крупного рогатого скота в год. В животноводческом комплексе будет создано 51 рабочее место.

– Молоко было и остается основным стратегическим продуктом для аграриев Башкортостана. Оно, как и мясо находится в основе продовольственной безопасности региона и страны, поэтому всегда будет в основе большинства крупных инвестпроектов в отрасли, – заявил министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.