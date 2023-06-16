Актриса Марина Александрова приехала в Башкирию для съемок в сериале

Фото: Соцсети

Популярная российская актриса Марина Александрова приехала в Белорецкий район Башкирии для съемок в сериале. Об этом рассказал Telegram-канал «БашПрирода».

Многосерийный фильм получил название «Точка Ноль. Эпицентр», в нем артистка исполнит главную роль. Съемки картины проходили с 5 по 9 июня.

Марина Александрова на своей личной странице в социальных сетях поделилась фото на фоне пейзажей Белорецкого района. В публикации она восхитилась республикой.

– Башкирия – удивительная и невероятно красивая, – написала артистка.